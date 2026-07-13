Pelo menos três mortos em ataques ucranianos na Rússia

Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em ataques com drones na região de Moscovo, entre a noite de domingo e hoje, disseram as autoridades russas.

"Na noite passada, as forças de defesa aérea e de guerra eletrónica repeliram mais um ataque com drone na região de Moscovo", declarou o governador da região, Andrei Vorobyov, nas redes sociais, acrescentando que lamentava as "mortes e os feridos".

Também, entre a tarde de domingo e hoje de manhã, a Ucrânia foi atingida por três mísseis ar-ar guiados Kh-59 e Kh-69 e 134 drones de longo alcance de diversos tipos, segundo um comunicado da Força Aérea ucraniana.

Na Rússia, o incidente mais grave ocorreu na aldeia de Pionerski, próxima da cidade de Istra, onde "três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em consequência do impacto do drone", incendiando também cinco casas.

Duas pessoas ficaram feridas na cidade de Solnechnogorsk, após um drone "ter atingido um prédio de apartamentos", danificando uma parede e uma janela, segundo o governador.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, indicou nas redes sociais que os "mais de 350 drones voaram em direção à região de Moscovo" foram destruídos.

Neste contexto, o Ministério da Defesa russo afirmou que entre a noite de domingo e hoje foram abatidos 342 drones ucranianos em diversas regiões, incluindo Moscovo, assim como no mar de Azov, no mar Negro e na península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014.

Já na Ucrânia, os três mísseis e os 134 drones lançados pela Rússia foram neutralizados pelas defesas aéreas ucranianas em várias regiões do norte, leste e sul da Ucrânia.

As forças ucranianas referiram ainda que seis drones não intercetados caíram em cinco locais diferentes na Ucrânia, relatando ainda a queda de fragmentos de drones abatidos em outros quatro locais.

Vários drones russos ainda estavam no ar no momento da publicação do comunicado.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou os ataques russos nas suas redes sociais, precisando que as forças russas usaram drones para atacar um hospital na região nordeste de Kharkiv, edifícios residenciais na região sudeste de Zaporijia e um terminal rodoviário na região de Odessa.

Segundo o governador desta última região, localizada no sul da Ucrânia, pelo menos três pessoas foram hospitalizadas com ferimentos sofridos no ataque.