Cinco mortes em ataque russo contra navio mercante turco

O navio mercante turco 'Golden Leo', com bandeira da Guiné-Bissau, foi hoje atingido por três mísseis russos e cinco marinheiros morreram, anunciou a Marinha ucraniana, acrescentando que outros cinco tripulantes estão desaparecidos.

O navio graneleiro, que transportava cereais, foi atingido por três mísseis de cruzeiro "à saída da zona de combate", segundo a mesma fonte, que especificou que oito pessoas foram retiradas para um hospital em Odessa, no sul da Ucrânia, no Mar Negro.

"Trata-se de mais um ataque deliberado da Rússia contra uma embarcação civil desarmada que ostentava uma bandeira estrangeira e que não representava absolutamente nenhuma ameaça militar. Este ataque constitui um ato de terrorismo contra a navegação pacífica e uma grave violação do direito internacional humanitário", declarou a Marinha ucraniana.

A tripulação incluía sírios e indianos, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros interino, Andriy Sybiga, na rede social X. Um capitão ucraniano estava entre os mortos, acrescentou.

"Enquanto o mundo ainda reage ao brutal ataque noturno da Rússia contra Kiev, Moscovo continua a sua campanha de terror ao longo do dia", afirmou.

Na noite de sábado para hoje, as forças armadas russas dispararam cerca de 20 mísseis balísticos contra Kiev, matando uma pessoa e ferindo outras 16, um dia após ataques ucranianos mortais contra a Rússia.

O exército russo bombardeia regularmente as infraestruturas portuárias ucranianas, particularmente na região de Odessa.

Na terça-feira, as autoridades ucranianas anunciaram que os ataques russos contra uma embarcação civil num porto da região de Odessa e contra outros dois navios que navegavam no Mar Negro resultaram em três mortes.

Por sua vez, as forças ucranianas intensificaram os ataques contra navios no Mar de Azov nos últimos dias. Esta zona marítima é uma rota de transporte vital para os produtos agrícolas russos vendidos no estrangeiro, bem como para o abastecimento da Crimeia anexa.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco declarou em Kiev que o seu país não deseja que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia se propague à região do Mar Negro, indicando que está a "intensificar os contactos" com ambos os países para retomar as negociações.