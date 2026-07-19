Rússia reivindica avanços no leste e ataque ucraniano faz oito mortos

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas anunciou no sábado a tomada de Krasny Liman, Piskunovka e Myrne, no leste da Ucrânia, enquanto um ataque de drones ucranianos a dois centros logísticos russos resultou em oito mortos.

Valery Gerasimov sublinhou que as forças russas "continuam com a libertação de Donbass e Novorossiya" e destacou que "estão a avançar em todas as direções".

Efetivos do 25.º Exército "romperam" as defesas da cidade e trabalham na eliminação de "bolsas" de resistência das forças ucranianas, de acordo com Valery Gerasimov.

No sul, as tropas russas entraram em Alekseevo-Druzhkovka e "libertaram" a localidade de Piskunovka e estão já às portas de Nikolaevka, sempre segundo a versão russa. Além disso, há efetivos russos a menos de 5 quilómetros do limite oriental de Kramatorsk.

Entretanto, na zona central, os militares russos tomaram a localidade de Myrne - Lenina para os russos - e asseguram que "a libertação de Shevchenko, Krasnoyarsk e Svetlie está quase completa", referem.

Na zona ocidental, conseguiram repelir uma tentativa das forças ucranianas de cruzar o rio Oskol e avançam em direção a Shevchenkovo. Além disso, continuam os combates na localidade de Podliman.

Por sua vez, um ataque de drones ucranianos contra dois centros logísticos na Rússia provocou, pelo menos, oito mortos, e um incêndio de um depósito de petróleo na região de Moscovo levou à evacuação de uma maternidade, segundo as autoridades locais.

"Sete funcionários do turno da noite foram mortos quando drones inimigos atingiram um centro logístico da Wildberries", a gigante russa do comércio eletrónico, escreveu no Telegram o governador da região de Tambov, Evgeny Pervyshov, precisando que o ataque ocorreu em Kotovsk (oeste).

Um outro armazém da Wildberries localizado em Elektrostal, na região de Moscovo, foi atingido pela queda de um drone, segundo o governador Andrei Vorobiov, que acrescentou que uma pessoa morreu.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assegurou que as "duas grandes instalações logísticas" atingidas nas regiões de Moscovo e de Tambov eram utilizadas "para fornecer componentes sob sanções destinados à produção de drones e de equipamentos de navegação".

Além disso, deflagrou um incêndio "num depósito de petróleo em Noginsk", acrescentou Vorobiov, precisando que uma maternidade nas proximidades tinha sido evacuada "por motivos de segurança".

Uma jornalista da AFP observou uma espessa fumaça negra a subir no céu acima dessa localidade esta manhã, bem como vários veículos de bombeiros a dirigir-se para lá a partir de Moscovo.

Ao final do dia, os bombeiros continuavam a lutar contra as chamas em Elektrostal, na região de Moscovo, enquanto o incêndio em Tambov já tinha sido controlado, indicaram ainda as autoridades regionais.

Quase 90 pessoas ficaram feridas durante os ataques perpetrados nestas duas regiões e foram transportadas para o hospital, informaram as autoridades regionais.

A região de Moscovo foi alvo de mais de 370 drones na noite de sábado para domingo, indicou o presidente da câmara da capital, Sergei Sobyanin.

"A maioria foi derrubada pelas defesas antiaéreas quando ainda se encontravam longe. Sessenta e quatro drones inimigos foram destruídos na aproximação à própria cidade de Moscovo", escreveu no Telegram.

Na Ucrânia, os ataques russos provocaram cinco mortos e perto de 20 feridos em regiões situadas no sudeste do país, segundo as autoridades.