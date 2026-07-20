Bahrein e Kuwait denunciam novos ataques iranianos com drones

O Exército do Kuwait informou hoje que as suas defesas aéreas estão a enfrentar novos ataques com drones iranianos, e o Bahrein ativou por três vezes as sirenes de alerta aéreo desde o início do dia.

A instituição militar indicou através de um comunicado esta manhã que "as defesas aéreas do Kuwait estão neste momento a fazer face a ataques com drones hostis, em consequência da agressão iraniana", sem especificar as zonas sob ataque.

O Estado-Maior do Exército referiu ainda que "se forem ouvidas explosões, estas são o resultado da interceção, por parte dos sistemas de defesa antiaérea, dos ataques inimigos", ainda segundo o comunicado, que apela aos cidadãos kuwaitianos para que "cumpram as instruções de segurança emitidas".

Por seu lado, o Ministério do Interior do Bahrein alertou nas redes sociais que as sirenes de alerta foram acionadas por três vezes no país desde o início da madrugada, e exortou "os cidadãos e residentes a manterem a calma, a dirigirem-se ao local seguro mais próximo e a acompanharem as notícias através dos canais oficiais".

A Embaixada dos Estados Unidos em Manama divulgou um comunicado no domingo anunciando dispunha de "informações que sugerem que o Irão poderá tentar atacar locais não especificados no centro" da capital do Bahrein.

Os Estados Unidos levaram a cabo ao longo da noite de domingo e a madrugada de hoje o nono ataque contra alvos militares e civis iranianos desde a assinatura do memorando de entendimento de cessar-fogo em 17 de junho.

De acordo com a comunicação social iraniana, a cidade portuária de Bouchehr (sudoeste), onde se encontra a única central nuclear civil em funcionamento do Irão, foi alvo esta manhã de novos ataques norte-americanos.

"Há alguns minutos, vários locais da cidade de Bouchehr foram atingidos por projéteis disparados pelos inimigos americanos", declarou o governador da cidade, Mohammad Mozaffari, citado pela agência oficial Irna.

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas durante ataques noturnos dos Estados Unidos no noroeste do Irão, informou também a agência oficial iraniana.

"Uma pessoa morreu como mártir e várias outras ficaram feridas durante um ataque terrorista e agressivo dos EUA numa zona a sudoeste de Tabriz", afirmou Majid Farshi, responsável pelas situações de crise na província do Azerbaijão Oriental, citado pela Irna.