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Guerra no Irão Mundo

Navio capturado por indivíduos não identificados no golfo de Aden

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Foto Shutterstock

Um navio foi capturado por indivíduos não identificados ao largo do Iémen, informou hoje a agência britânica de segurança marítima UKMTO, enquanto a Guarda Costeira iemenita afirmou que a embarcação foi tomada por piratas somalis.

O navio, que se encontrava a 65 milhas náuticas (cerca de 120 quilómetros) da cidade de al-Mukalla, no sul do Iémen, foi "capturado por indivíduos não autorizados quando navegava para leste no golfo de Aden", indicou a UKMTO.

Segundo um comunicado da Guarda Costeira iemenita, o navio "Asana" foi capturado por "um grupo de piratas somalis" e segue "em direção ao sudeste, rumo à Somália".

A empresa de segurança marítima Ambrey informou igualmente que o navio-tanque para transporte de produtos químicos e petróleo, com pavilhão da Tanzânia, "foi capturado por um alegado grupo de piratas".

O golfo de Aden, entre o Iémen e o Corno de África, liga o mar Vermelho ao oceano Índico e trata-se de uma das rotas marítimas mais movimentadas, numa altura em que o tráfego enfrenta perturbações significativas no estreito de Ormuz, em consequência da guerra entre o Irão e os Estados Unidos, desencadeada a 28 de fevereiro por bombardeamentos israelitas e norte-americanos.

Nesta zona, o Centro Conjunto de Informação Marítima (JMIC), gerido por uma vasta coligação marítima de 47 países destacada no norte do oceano Índico, elevou em maio o nível de alerta para "grave" (nível 4 numa escala de 5), na sequência de uma série de ataques de piratas somalis que conseguiram capturar vários navios ao largo do Puntland, estado do nordeste da Somália, e do Iémen.

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