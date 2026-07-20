CDISA promove quarta-feira nova edição do 'Ceifar à Lua, Malhar ao Sol'

O Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal (CDISA) promove, na próxima quarta-feira, mais uma edição da iniciativa etnográfica e comunitária 'Ceifar à Lua, Malhar ao Sol', que decorrerá entre as 15h00 e as 18h00, na Quinta Leonor, no Caminho dos Murinhos, no Funchal.

A iniciativa pretende preservar e divulgar o património agrícola regional, numa altura em que o abandono dos campos e o impacto das alterações climáticas colocam em risco a continuidade de práticas e saberes tradicionais ligados à ceifa e à debulha dos cereais. Segundo o CDISA, o evento constitui uma oportunidade para registar e transmitir conhecimentos ancestrais, contribuindo para a valorização das tradições agrícolas madeirenses e para a sensibilização da comunidade para a importância da sua preservação.

Na Quinta Leonor são cultivadas, em modo de produção biológico, uma variedade de centeio, uma de cevada e cinco variedades de trigo. O espaço integra ainda um trabalho contínuo de conservação da biodiversidade agrícola, através da colaboração com a Universidade da Madeira, fornecendo sementes ao Germobanco/ISOPlexis para salvaguarda do património genético regional.

A participação é gratuita, aberta ao público e não requer inscrição prévia.