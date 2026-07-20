Economia do Porto Santo "nunca foi tão atrativa como neste momento", diz Nuno Batista

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, considera que a economia local atravessa um dos períodos mais favoráveis de sempre, destacando o aumento da procura turística, a valorização do território e o investimento dos empresários na qualidade da oferta.

As declarações foram proferidas durante uma visita ao Madeira Parques, certame que decorre desde sexta-feira e termina este domingo, onde o autarca percorreu os vários expositores e contactou com empresários e participantes. "Acho que o mercado local e a economia local nunca estiveram tão atrativos como estão neste momento", afirmou, sustentando que o crescimento se reflecte na forte procura pelo destino. "A procura é que define essas situações, não são palavras da boca para fora. Nunca esteve no volume em que está hoje", acrescentou.

Segundo Nuno Batista, esta realidade tem permitido uma valorização da actividade económica e um ajustamento dos preços à qualidade dos serviços prestados. O autarca salientou que os empresários porto-santenses investiram significativamente na melhoria da oferta ao longo dos últimos anos, mas nem sempre conseguiam obter o retorno esperado. "Hoje conseguimos adequar os preços à qualidade que é proporcionada, algo que anteriormente não acontecia", referiu, defendendo que a evolução do mercado veio corrigir essa situação.

O presidente da autarquia destacou ainda a valorização do território, que cifrou em mais de 85%, bem como a elevada procura registada ao longo do ano, atribuindo parte desse dinamismo à realização de eventos.

Relativamente ao Madeira Parques, que este ano se realizou mais cedo do que o habitual, Nuno Batista considerou importante avaliar os resultados da alteração do calendário. "É preciso ouvir as pessoas que estão cá todo o ano e quem vem fazer negócio, para perceber se esta mudança valeu a pena", afirmou.

O autarca adiantou que, após o encerramento do evento, a Câmara Municipal e a Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo irão analisar o impacto da nova data. "Quem não arrisca nunca sabe como seria. Depois faremos essa avaliação para perceber se a mudança trouxe o aumento de procura pretendido e para que, no próximo ano, a Expo Porto Santo regresse ainda mais forte", concluiu.