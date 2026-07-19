Jensen oficializado pelo Nacional até 2030

O Nacional confirmou oficialmente a contratação do extremo dinamarquês Markus Jensen, tal como o DIÁRIO tinha avançado a 13 de Julho.

Markus Jensen é reforço do Nacional até 2030 O extremo dinamarquês Markus Jensen é o mais recente reforço do Nacional. O novo jogador jogador alvinegro, que na última temporada jogou nos holandeses do FC Utrecht, por empréstimo do Odense BK, vai assinar contrato até 2030. Jensen, de 20 anos, fez toda a formação no Odense, chegou a integrar a equipa principal em 2024/25. Na formação holandesa, na época passada, disputou 30 jogos, marcando dois golos.

O jogador, de 21 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas, até Junho de 2030, e já integrou o estágio da equipa alvinegra, que decorre em Lousada.

Jensen chega ao Nacional proveniente do Odense, depois de na última época ter representado o FC Utrecht, dos Países Baixos, por empréstimo. O extremo fez a formação no clube dinamarquês e estreou-se na equipa principal em 2023.

A contratação foi anunciada pelo clube nas redes sociais e junta-se aos reforços já confirmados pelo Nacional para a nova temporada.

Jensen junta-se, assim, às contratações já asseguradas de Renato Marín (ex-Paris Saint-Germain, de França), João Gonçalves (ex-Universitatea Craiova, da Roménia), Daniel de la Cruz (ex-LDU Quito, do Equador), Danel Dongmo (ex-Petrolul Ploiesti, da Roménia), Mateus Iseppe (ex-Atlético Mineiro, do Brasil) e Stavros Gavriel (ex-Zulte Waregem, da Bélgica).