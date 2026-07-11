Macedos Pirotecnia sagra-se campeã do DIFF 2026 no Vietname

A Macedos Pirotecnia sagrou-se este sábado, 11 de Junho, campeã do Da Nang International Fireworks Festival (DIFF) 2026, realizado na cidade de Da Nang, no Vietname, levando para Portugal o troféu da competição internacional de fogo-de-artifício.

O festival decorreu entre 30 de Maio e 11 de Julho e reuniu algumas das mais conceituadas empresas mundiais do sector. A equipa portuguesa enfrentou representantes do Vietname, Austrália, França, China, Alemanha, Itália, Japão e Macau, entre outros, conseguindo destacar-se.