Governo vai entregar "mais de 300 casas até Setembro"

Nas respostas aos deputados da oposição, Miguel Albuquerque deixou informações mas também recados políticos.

Sobre o exemplo dos Açores, várias vezes referido, afirmou que o PIB da Madeira é 3.000 milhões de euros superior ao açoriano. "Estamos a brincar", pergunta.

"Metem mentiras no facebook, mas aqui têm de ouvir as verdades", afirma.

Dirigindo-se a Hugo Nunes, do CH, recomendou que pedisse ao seu "mentor" que alterasse o discurso. Um mentor que, afirmou, "nunca precisou do Governo Regional", numa referência indirecta ao deputado Francisco Gomes que beneficiou de uma bolsa para estudar nos Estados Unidos.

Miguel Albuquerque também adiantou que até Setembro serão entregues mais de 300 casas.