Rússia acusa EUA de violação de acordo de cessar-fogo

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, acusou hoje os Estados Unidos (EUA) de violarem o memorando de entendimento assinado com o Irão em junho, ao retomarem os bombardeamentos contra a República Islâmica.

"Consideramos isto uma violação do memorando. Não há muito mais a dizer, é lamentável. A infraestrutura civil está a sofrer tanto no Irão como nos países árabes" do Golfo Pérsico, disse Lavrov em conferência de imprensa.

"O mais importante é que isto não levará a um acordo de paz e fecha uma porta que o referido memorando parecia ter aberto", acrescentou.

O Comando Central dos EUA (Centcom) retomou, há três dias, os ataques contra alvos militares no Irão, um aliado próximo do Kremlin (presidência russa).

Nas últimas horas, as autoridades norte-americanas anunciaram ataques aéreos contra "alvos militares em todo o Irão", incluindo Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa e Bandar Abbas.

A nova ofensiva norte-americana surgiu depois de o Presidente, Donald Trump, ter anunciado a retoma do bloqueio naval contra o Irão e afirmado que Washington assumiria o papel de "guardião do estreito de Ormuz", uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global de energia, na qual o líder dos EUA quer cobrar taxas.

Trump afirmou que outros países teriam de compensar os Estados Unidos com uma taxa de 20% sobre a carga transportada nesta rota para cobrir os custos de garantir a segurança no estreito de Ormuz, que Teerão fechou "até novas ordens" após os recentes ataques de Washington.

Os Estados Unidos assumiram que pretendem "diminuir ainda mais a capacidade do Irão para atacar navios mercantes", num momento em que a comunidade internacional receia um possível e total colapso dos esforços para avançar para um acordo de paz no Médio Oriente.