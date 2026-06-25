Secretário de Estado diz que para já não tem informação de portugueses entre vítimas

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, afirmou que para já não há indicação de portugueses entre as vítimas dos sismos registados na Venezuela, adiantando que o Governo está a acompanhar a situação.

"Para já não. Temos feito múltiplos contactos. Temos todos os nossos serviços no terreno, embaixada e consulados e até com pessoas que conheço do movimento associativo e até ao momento não temos conhecimento de vítimas portuguesas", disse à agência Lusa Emídio Sousa.

O Secretário de Estado das Comunidades indicou que a situação está difícil, com derrocadas de alguns edifícios.

"É possível que haja [vítimas portuguesas], mas para já não temos nenhuma informação de vítimas portuguesas", salientou.

Emídio Sousa disse que até ao momento o Governo não recebeu pedidos de auxílio de portugueses na Venezuela, mas houve contactos em Portugal por parte de familiares que estão preocupados com a situação a solicitar informações.

"O Governo já está a tratar para ver quais os meios que pode disponibilizar, de mecanismos. Temos aeroportos encerrados, mas estamos a ver o envio de meios de salvamento e resgate, a principal necessidade neste momento", disse.

Dois sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter foram registados na Venezuela, pelas 18:00 de quarta-feira (23:00 em Lisboa), causando até ao momento, segundo a Presidente interina do país, Delcy Rodríguez, pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse numa declaração transmitida pela emissora estatal de televisão que La Guaira terá sido a região mais afetada e declarou o estado, situado no norte do país sul-americano, perto da capital, como uma "zona de desastre".

Rodríguez admitiu que são esperadas mais vítimas mortais, à medida que decorrem os esforços de resgate e salvamento, após os sismos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter, na quarta-feira, com apenas 39 segundos de intervalo.