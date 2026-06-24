Paulo Silva apela ao diálogo institucional e ao interesse superior do Porto Santo

O presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, Paulo Silva, usou as comemorações do Dia do Município para convocar os eleitos e a comunidade a colocarem o interesse colectivo acima de qualquer divisão, num discurso marcado pela defesa do diálogo institucional e do legado de gerações de porto-santenses.

Abrindo com uma evocação identitária, Paulo Silva destacou que é "a força das suas gentes, a memória das suas raízes e a capacidade coletiva de transformar desafios em oportunidades que dão verdade à identidade desta ilha." Uma ilha que, sublinhou, se constrói com quem aqui nasceu, com quem a escolheu para viver e com quem, mesmo longe, continua a preservar o orgulho das suas origens. "Perseguir esse legado é a nossa responsabilidade comum", afirmou.

Na qualidade de presidente da Assembleia Municipal, Paulo Silva fez questão de sublinhar o papel que a instituição que representa desempenha enquanto voz de todos os cidadãos do concelho. Nesse enquadramento, deixou um apelo claro a todos os que exercem responsabilidades públicas: "Numa democracia, as diferenças de opinião são naturais e enriquecedoras, mas o interesse superior do Porto Santo deve estar sempre acima de qualquer divisão."

O presidente da Assembleia defendeu ainda que os desafios que a ilha enfrenta "exigem visão partilhada e capacidade permanente de diálogo e consenso", enumerando as prioridades que, na sua perspectiva, devem continuar no centro da acção colectiva: a valorização da economia local, a criação de oportunidades para os mais jovens, o apoio aos mais idosos, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida dos porto-santenses.

Paulo Silva concluiu com uma mensagem de confiança no futuro do município, expressando a ambição de fazer do Porto Santo "um concelho cada vez mais próspero, sustentável e atrativo para as gerações presentes e futuras."