Presidente do Governo garante execução da maioria dos projectos do PRR na Madeira

O presidente do Governo Regional mostrou-se, esta terça-feira, confiante na execução da maioria dos projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apesar de considerar que o processo tem sido excessivamente burocrático.

As declarações foram feitas à margem da inauguração da Unidade Renascer, da Casa de Saúde São João de Deus, uma nova estrutura com 20 enfermarias e 40 novas camas destinadas aos cuidados continuados em saúde mental.

Miguel Albuquerque destacou a importância da nova infraestrutura, sublinhando o papel que a instituição desempenha há décadas na Região.

“É uma obra importante, tem mais de 40 camas. Não há dúvida de que são camas muito importantes e esta instituição merece a maior consideração e apreço dos madeirenses. Há dezenas de anos que colabora com o Governo e vai resolver aqui as grandes questões da saúde mental. Esta direcção e os trabalhadores estão de parabéns. É mais uma grande obra em benefício da nossa comunidade.”, disse o líder do Executivo regional.

Questionado sobre o estado de execução do PRR, o presidente esclareceu que, quando afirmou anteriormente que o processo era uma “baralhada”, utilizou uma metáfora para descrever a complexidade administrativa.

“O processo é excessivamente burocrático e uma burocracia muitas vezes bizantina dificulta muito a concretização. O conjunto de pareceres, requerimentos e procedimentos transforma muitas vezes este processo numa verdadeira via-sacra”, afirmou.

E apesar das dificuldades, Albuquerque mostrou-se optimista quanto ao cumprimento das metas estabelecidas.

“Vamos conseguir executar a maioria dos projectos que estão em execução até 31 de Agosto. Esse é o objectivo", afirmou, acrescentando, sem especificar, que “não vai ficar muita coisa pelo caminho”, uma vez que algumas intervenções inicialmente previstas foram reprogramadas para outros objectivos, permitindo que “praticamente tudo” seja concretizado.