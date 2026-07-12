Sobe para 4.490 total de vítimas mortais na Venezuela

As autoridades venezuelanas contabilizaram hoje mais 157 mortes provocadas pelos sismos de 24 de junho, elevando para, pelo menos, 4.490 o total de vítimas mortais, enquanto o número de feridos mantém-se nos 16.740.

Numa publicação nas redes sociais, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou que 120.794 famílias já receberam assistência e que há 19.583 pessoas acolhidas em 108 centros de abrigo temporário, instalados sobretudo em escolas de Caracas e dos estados vizinhos de Miranda e La Guaira, a região mais afetada.

Desde sábado, foram criados 14 novos abrigos temporários.

Jorge Rodríguez, irmão da Presidente interina, Delcy Rodríguez, acrescenta ainda que foram distribuídas 9.995 toneladas de alimentos e 18,5 milhões de litros de água, um trabalho que envolve 30.535 voluntários e 31.837 funcionários de vários organismos públicos, mobilizados em todo o país.

Cerca de 18 mil pessoas perderam as suas habitações, mas as autoridades admitem que o número possa aumentar à medida que prosseguem as inspeções aos edifícios que, apesar de não terem colapsado, sofreram danos estruturais.

O Governo vai realizar um recenseamento biométrico para determinar as necessidades habitacionais dos desalojados, estimando, para já, que sejam necessárias cerca de 25 mil casas.

No sábado, durante uma conferência de imprensa, Jorge Rodríguez anunciou que a Presidente interina, Delcy Rodríguez, deverá entregar as primeiras 200 habitações "na próxima semana", sem adiantar mais detalhes.

Entre os 4.490 mortos e 16.740 feridos há 114 mortos portugueses e 54 desaparecidos.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados-membros da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.