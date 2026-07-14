Cientistas descobrem vulcão de lama formado pelos sismos na Venezuela

Um vulcão de lama surgiu ao largo da costa sul de Trindade, formado na sequência dos sismos registados na Venezuela, somando-se a uma série de alterações geológicas já observadas ao longo da costa da ilha.

A informação foi confirmada à EFE pelo geólogo Xavier Moonan, que explicou que o vulcão situa-se a aproximadamente 2,5 quilómetros a leste de Beach Camp, em Palo Seco, e a 3,3 quilómetros a leste do Vulcão de Lama de Anglais Point.

Elevando-se cerca de quatro metros acima do fundo do mar, o vulcão é composto principalmente por argila macia expelida do subsolo marinho, com fragmentos de rocha incrustados e grandes blocos ricos em calcite que, em alguns locais, se assemelham a coral.

Xavier Moonan acrescentou que o pequeno ilhéu onde o vulcão foi encontrado já está a sofrer erosão devido à ação das ondas.

"Segundo as primeiras imagens, cerca de um terço da ilha já foi arrastado pelas ondas", afirmou, acrescentando que "é, por isso, muito provável que esta extrusão de lama tenha sido provocada pelos recentes sismos na Venezuela".

O Centro de Investigação Sísmica da Universidade das Índias Ocidentais, o Instituto de Assuntos Marinhos e a consultora ResiLog Limited, sediada em Trindade, estão a analisar amostras de lama recolhidas no local para determinar a idade e a origem do material.

Neil Sookram, do grupo Southwest Adventures e alegadamente a primeira pessoa a avistar a ilha, disse à EFE que esta tem vindo a sofrer erosão contínua nos últimos dois dias.

Segundo explicou, a parte superior da ilha permanece inalterada e a argila começou a endurecer.

A descoberta ocorre poucos dias depois de geólogos terem confirmado que os sismos também provocaram uma elevação costeira de seis metros em Galfa Point, em Cedros, onde parte do fundo marinho foi empurrada acima do nível do mar, alterando de forma permanente setores da costa sudoeste de Trindade.

Contudo, ao contrário do que aconteceu em Galfa, Xavier Moonan explicou que a nova ilha de lama resulta de um processo geológico diferente.