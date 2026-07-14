Bombardeamentos de Israel em Gaza fazem 13 mortos

O número de mortos causados pelos bombardeamentos israelitas de hoje em Gaza subiu para 13, após duas pessoas morrerem durante a tarde, informou o hospital Al-Shifa, maior unidade de saúde no território palestiniano.

Segundo fontes do hospital, um ataque aéreo pouco depois das 19:00 locais (17:00 de Lisboa) matou duas pessoas no bairro de Sheikh Ajlin, área costeira a sudoeste da Cidade de Gaza, na parte norte do enclave, controlada pelo movimento islamita Hamas.

Antes, pelo menos sete pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas após um ataque de 'drone' contra uma esquadra da polícia em Jabalia, quatro quilómetros a norte da Cidade de Gaza, acrescentou o Al-Shifa.

Fontes locais disseram à agência EFE que o ataque envolveu quatro projéteis disparados por dois 'drones', com um intervalo de dois minutos entre os dois primeiros e os dois últimos disparos.

Entre as vítimas desse ataque de 'drone' inclui-se o chefe da esquadra de polícia de Jabalia, Muhammad Marwan Salem, além de "vários oficiais e agentes", adiantou o Ministério do Interior de Gaza, que descreveu o sucedido como um "massacre".

Em Al-Mawasi, na cidade de Rafah (sul da Faixa de Gaza), fontes locais confirmaram à EFE que o exército israelita matou um segurança que protegia um camião de ajuda humanitária.

Uma fonte do Hospital Nasser, unidade de saúde em Gaza que recebeu o corpo, identificou a vítima como Bilal Abu Musa.

Segundo fontes das unidades de saúde locais citadas pela EFE, elementos das Forças de Defesa de Israel mataram, na manhã de hoje, dois habitantes no sul da Faixa, incluindo uma criança, com recurso a disparos de tanque e a um 'drone'.

Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, desde o cessar-fogo de 10 de outubro de 2025 registam-se 1.110 mortos, 3.599 feridos e 800 corpos recuperados no território.

A mesma fonte indica que, desde o início da ofensiva lançada em Gaza por Israel após os ataques do Hamas de 07 de outubro de 2023 --- que fizeram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns israelitas, segundo a contagem oficial ---, foram contabilizados 73.233 mortos e 173.707 feridos no território.