Nova Direita critica alegado estacionamento irregular do deputado Paulo Neves

O coordenador da Nova Direita na Madeira, Paulo Azevedo, acusou, esta quinta-feira, o deputado do PSD eleito pela Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, de desrespeitar as regras de trânsito ao alegadamente estacionar a viatura numa paragem de autocarro e sobre o passeio, junto ao Comando Regional da PSP, no Funchal, durante uma reunião do grupo parlamentar social-democrata com aquela força de segurança.

Em comunicado, o coordenador regional do partido considera a situação "lamentável e inaceitável", defendendo que os titulares de cargos públicos "não estão acima da lei" e têm uma responsabilidade acrescida de dar o exemplo aos cidadãos.

Segundo o partido, além do alegado estacionamento irregular, Paulo Neves terá colocado o cartão de deputado da Assembleia da República sobre o tablier da viatura, uma atitude que, na perspectiva de Paulo Azevedo, transmite a ideia de que o exercício de funções políticas confere privilégios especiais.

O coordenador sustenta que este tipo de comportamento contribui para a desconfiança dos cidadãos em relação à classe política e questiona se "o ordenado de deputado da Assembleia da República não é suficiente para pagar um estacionamento público".

A Nova Direita conclui que nenhum cargo político ou institucional pode colocar os seus titulares acima das regras aplicáveis aos restantes cidadãos, referindo ainda que dispõe de fotografias que, segundo afirma, comprovam os factos descritos no comunicado.