Trump anuncia discurso à nação na quinta-feira à noite sem revelar tema

O Presidente norte-americano, Donald Trump, revelou hoje que vai proferir um discurso à nação na quinta-feira à noite, num momento em que os Estados Unidos retomaram os confrontos com o Irão.

"O Presidente Trump fará um pronunciamento à nação na quinta-feira à noite, às 21:00 (02:00 de sexta-feira em Lisboa)", escreveu o republicano na sua plataforma de rede social, a Truth Social.

Trump não revelou quais os temas que irá abordar, e a Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da agência France-Presse (AFP).

Esta intervenção acontece num momento de aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão na guerra que começou em 28 de fevereiro com ataques aéreos israelitas e norte-americanos e que está a abalar o Médio Oriente e a economia global.

Também na Truth Social, o Presidente norte-americano realçou hoje que os Estados Unidos são agora "os guardiões do estreito de Ormuz" e vão impor aos navios "uma taxa equivalente a 20% do valor da sua carga" que transitam por esta via navegável estratégica, que está sujeita ao direito internacional que supostamente garante a liberdade de navegação.

Trump diz que EUA estão a assumir controlo do estreito de Ormuz O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que as suas forças estão a assumir o controlo do estreito de Ormuz, após as autoridades iranianas confirmarem o encerramento dessa via marítima.

Anunciou também a retoma do bloqueio do estreito, com os militares norte-americanos a especificarem que entrará em vigor às 21:00 (hora de Lisboa) de terça-feira.

O último discurso televisivo de Donald Trump foi em 01 de abril, quando justificou pela primeira vez a intervenção norte-americana no Irão, mais de um mês após o início da campanha de bombardeamento israelo-americana.

O estreito de Ormuz, palco central de disputas geopolíticas entre o Irão e os Estados Unidos, é uma das principais rotas marítimas mundiais para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito, sendo considerado um ponto estratégico para o comércio internacional e para o abastecimento energético global.

No âmbito do memorando de entendimento firmado entre Washington e Teerão, os Estados Unidos tinham levantado, a 18 de junho, o bloqueio aos portos iranianos instituído dois meses antes, em resposta ao encerramento do estreito de Ormuz pelo Irão.

Mas com o recomeço das hostilidades entre os dois países nos últimos dias, o líder norte-americano garantiu, desta vez em declarações ao canal Fox News, que os Estados Unidos iam "assumir o controlo" do estreito.

Entretanto, o Irão advertiu já que vai impedir os Estados Unidos de interferirem na gestão do estratégico estreito de Ormuz.

Na noite passada, os Estados Unidos lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão, para impedir Teerão de atacar navios no estreito de Ormuz.

Teerão respondeu com ataques aos aliados regionais de Washington, pondo em causa o cessar-fogo de 08 de abril e o memorando de entendimento firmado em junho passado.

Irão e Omã partilham geograficamente o estreito de Ormuz, uma passagem marítima estratégica bloqueada desde março devido ao conflito iniciado por uma intervenção militar dos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro.

Teerão e Mascate estão a negociar um protocolo de segurança no estreito para gerir a navegação por onde, antes do conflito, circulava aproximadamente um quinto do petróleo mundial.