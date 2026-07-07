Habitação passa no Funchal, mas com reparos

A Sociohabitafunchal gere quase 1.250 fogos e um conjunto de outros equipamentos e projectos sociais. Dos mais de 1.200 fogos activos, 578 famílias pagam a renda social mínima e a renda média cobrada renda os 104 euros por mês, cerca de 14,43% do montante mensal da renda máxima, destacou o deputado municipal João Vaz, da coligação Funchal Sempre Melhor (FSM), para justificar o financiamento do Município à empresa municipal de habitação. Apesar disto, a dependência financeira tem vindo a diminuir, tendo sido aprovado esta manhã, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal, o contrato-programa no valor de 845 mil euros.

Foi com um minuto de silêncio que a Assembleia Municipal iniciou os trabalhos, um gesto pelas vítimas mortais e pelos sobreviventes do duplo terramoto que atingiu a Venezuela no passado dia 24 de Junho, tendo José Luís Nunes, o presidente da mesa, apelado aos presentes que contribuam no que puderem, um apelo que se voltou a ouvir no final da sessão. O encontro extraordinário apreciou depois e votou cinco pontos, entre eles a nova transferência para a Sociohabitafunchal.

Este contrato com a empresa liderada por Graça Correia justifica-se, disse João Vaz, por esse trabalho de promoção da habitação pública, gestão do parque municipal, manutenção dos edifícios e espaços comuns, acompanhamento das famílias e inclusão social no Município. “A Sociohabita pratica deliberadamente uma política de rendas e preços sociais fruto da caracterização das famílias e agregados de fracos recursos económico-financeiros”, lembrou. Ainda assim, a Câmara tem vindo a precisar de apoiar cada vez menos, fruto, frisou, da boa gestão e não da redução dos apoios aos munícipes ou da actividade.

Em 2026 regista-se uma redução no montante em cerca de 4% em relação a 2025, são transferidos 845 mil euros, depois de no ano passado o apoio ter caído cerca de 15% em relação a 2024. Em 2025 tinham sido transferidos 882 mil euros. Hoje, disse o deputado do FSM, a empresa “gera mais receitas, um crescimento superior ao crescimento dos custos operacionais e aos encargos salariais”.

“Todos sabemos que acaba por ser insustentável, uma vez que consome 142% de toda a receita habitacional gerada”, declarou por outro lado Maria do Carmo Gomes, acrescentando sem crítica que é “necessário efectivamente pagar e manter a máquina a funcionar”. A questão, continuou a deputada do Chega (CH), é a degradação dos bairros. E questionou o que seria feito com o saldo e qual a razão de haver 22 fogos vazios ou em obras, numa altura em que há falta de habitação.

Guido Gomes, do Partido Socialista (PS) também interveio para perguntar se estão contempladas verbas para adaptar as casas-de-banho às pessoas idosas com menor mobilidade.

Jorge Carvalho respondeu para reforçar que a Sociohabitafunchal “não está numa situação insustentável, antes pelo contrário, está a caminhar cada vez mais para a sua sustentabilidade”, prova disso, apontou, além da menor transferência do município, é que é “uma das empresas municipais com menor taxa de incumprimento a nível nacional”.

O presidente da Câmara garantiu que o parque habitacional tem boas condições, que nos últimos anos foram investidos cerca de 7 milhões de euros na requalificação. Acrescentou que as habitações estão temporariamente vazias para recuperação e manutenção entre entrada e saída de munícipes.

Em relação às adaptações para facilitar a mobilidade, confirmou que é uma das preocupações do Município, estando orçamentados cerca de 800 mil euros.

A justificação de Carvalho não convenceu o JPP, Chega e Iniciativa Liberal (IL), foram 14 deputados que se abstiveram. A proposta foi aprovada com 25 votos a favor do FSM e 4 do PS.

Ainda na habitação, a revisão do Programa Municipal de Apoio à Conservação, Reparação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Município do Funchal – Preserva foi consensual, foi aprovada por unanimidade a subida para 8.000 euros o apoio máximo, com possibilidade de combinar com outros apoios privados ou públicos. Uma das alterações aprovadas foi a possibilidade de as candidaturas poderem ser apresentadas ao longo de todo o ano. Ficaram as questões se o aumento será sentido, face à inflação e aos custos reais das obras, preocupação expressa por Álvaro Martins, do JPP, que quis saber também como será a repartição dos encargos. Questionou ainda, caso haja grande interesse por parte das pessoas, se o Município terá capacidade para responder aos pedidos.

Jorge Carvalho garante que vão abranger muitos mais munícipes. E dá o exemplo de um agregado familiar com um rendimento mensal de 3.300 euros e dois filhos já fica abrangido pelo Preserva. “Isso parece-nos que já é demonstrativo da capacidade de penetração no nosso tecido social”. Sobre a possibilidade de aumentarem os interessados, assegurou que se for necessário alocar mais verbas, fá-lo-á.

Uma outra medida discutida foi o Programa de Atribuição de Subsídio Municipal do Arrendamento, que dividiu a Assembleia. O limite máximo da renda subiu de 900 para 1.100 euros. Fernanda Monteiro, do Chega, diz que não dá resposta adequada a muitas famílias, pois equivale apenas a um T1, disse que o valor está desfasado do mercado. E apontou exemplos um pouco por todo o Funchal. Pela mesma linha alinhou Carolina Caires, do JPP.

“Desafio-vos a tentar encontrar um imóvel até 1.100 euros no Funchal. É uma missão quase impossível”, garantiu, mesmo nas zonas altas ou com má acessibilidade. “O limite é tão afastado da nossa realidade que não acaba por comprometer a eficácia deste programa?”. E criticou o facto de a proposta não apresentar fundamentação para o valor de 1.100 euros.

Já Rosalina Bayntun reconheceu o esforço, só que não é para os liberais o caminho. Lembrou que a Câmara tomou várias medidas, incluindo a limitação do Alojamento Local e suspensão do Plano Director Municipal (PDM), mas que a realidade “é a mesma”. E perguntou se há uma estratégia integrada ou se a Câmara está a “reforçar o mecanismo de compensação sem actuar verdadeiramente sobre as causas do problema?”

A deputada da IL reforçou que o problema é a falta de casas, argumentou que uma política de habitação não se pode resumir a aumentar apoios e questionou também a forma de cálculo dos novos valores, quantas famílias serão abrangidas e incluídas e o impacto financeiro da medida. “O sucesso de uma política de habitação não se mede pelo número de subsídios que atribui, mede-se pelo número de famílias que deixam de precisar deles”, declarou. E sublinhou que o apoio máximo às rendas apenas aumenta 20 euros.

Jorge Carvalho respondeu que o novo valor resulta das candidaturas submetidas anteriormente, não do mercado, não quer correr o risco de com os apoios contribuir para a especulação. Acredita que com o novo tecto vai chegar a mais pessoas.

Sobre a estratégia, o presidente da Câmara acrescentou que tem em consulta pública a Estratégia Municipal de Habitação, o que vai permitir “uma fotografia mais atenta, mais consentânea” e a partir dela definir novas políticas públicas.

Em relação aos custos, recuperou o Orçamento de 2026 e os cerca de 2,5 milhões programados para este fim.

Vera Duarte do DSM saiu em defesa da medida, “mais um passo positivo” na medida em que vem adaptar o regulamento às circunstâncias actuais. E destacou o aumento do limite máximo da renda elegível; a inclusão das situações de subarrendamento; o reforço dos montantes atribuídos, que passam a poder atingir 275 euros mensais; e a manutenção de mecanismos de majoração. Diz que é fácil pedir valores maiores, difícil é desbloquear os instrumentos, apresentar medidas financeiramente sustentáveis, argumentou. “Governar não é fazer truques de magia”.

Sérgio Abreu interveio para lembrar que a habitação é responsabilidade também do Governo Regional e da República.

O Programa de Atribuição de Subsídio Municipal do Arrendamento foi aprovado com 35 votos a favor do FSM,CH e PS; e 8 abstenções da IL e JPP.

O primeiro ponto em apreciação esta manhã foi a proposta de deliberação relativamente à 4.ª alteração ao Orçamento Suplementar 2026, alteração motivada pela aprovação de apoio de fundos europeus para investimentos. Leonardo Reis, do JPP, questionou o Executivo camarário relativamente aos projectos para lançamento de redes de escoamento de águas residuais e pluviais, reabilitação de redes de abastecimento de água e Centro de Capacitação em Ambiente Natural do Parque Ecológico do Funchal. O deputado municipal louvou a procura por fontes de financiamento, mas lamentou a falta de explicações e informações sobre os investimentos, bem como prioridades e indicadores.

Sérgio Abreu, do Partido Socialista, apresentou outras preocupações. Levantou a questão de estes investimentos poderem hipoteticamente prejudicar outros.

Também Daniel Alves, do Chega, apresentou reservas, mas de natureza distinta. Teme pela despesa que representa para os anos de 2027, 2028 e 2029. Frisou que os dois principais projectos representam um investimento global superior a 9 milhões de euros, com uma componente municipal de 3,5 milhões de euros, a que poderão acrescer despesas não elegíveis, revisões de preços e outros. “Esta deliberação condiciona a capacidade financeira dos exercícios seguintes, comprometendo em mais de 10 milhões de euros a despesa programada para 2027-2029”. Questionou também a capacidade de executar as obras, se terá empresas para as fazer, tendo em conta os concursos públicos que têm ficado desertos, e perguntou pela execução das intervenções nas Lajinhas e criação de bolsas de estacionamento.

Particularmente sobre o Centro de Capacitação, investimento de 170 mil euros, quis saber quem fará a gestão, qual a utilização pública prevista, quais os custos de manutenção e de funcionamento, perguntas sem resposta.

Jorge Carvalho interveio para esclarecer que os investimentos financiados representam um adiantamento do orçamento municipal e compromissos para os anos seguintes, mas que o Município adianta e é ressarcido desse valor, que fica disponível para outros projectos. Sobre a concretização da obra, disse que isso será a fase seguinte, o importante primeiro foi ter a candidatura aprovada.

Revelou que nas redes serão intervencionados 1.300 metros na de águas residuais; 1.300 na de águas pluviais e 2.190 na de água potável.

Esta alteração ao orçamento foi aprovada por maioria, com abstenções dos sete deputados do JPP e seis do CH e votos a favor do FSM; PS e IL.