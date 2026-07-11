JPP questiona requalificação do centro de Santo António

O JPP voltou hoje a questionar o executivo da Câmara Municipal do Funchal sobre o futuro da prometida requalificação urbanística do centro da freguesia de Santo António, acusando a autarquia de não esclarecer o ponto de situação do projecto.

Em visita à freguesia, a vereadora Fátima Aveiro recordou que, durante a campanha eleitoral, o presidente da Câmara, Jorge Carvalho, garantiu que a intervenção era "uma realidade", assegurando que o projecto já existia e estava em concurso.

No entanto, segundo o JPP, na última reunião camarária o vice-presidente, Carlos Rodrigues, afirmou que o projecto não existia, o que o partido considera uma contradição que exige esclarecimentos.

Os vereadores do JPP defendem que a população merece conhecer o projecto, o calendário de execução e o respectivo enquadramento financeiro, sublinhando que a intervenção é importante para resolver problemas de circulação, estacionamento, acessibilidades e organização do espaço público.

Nesse sentido, o partido apresentou uma recomendação à Câmara do Funchal para que seja reafirmado o compromisso com a concretização da requalificação do centro da freguesia.