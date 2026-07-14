Voto de protesto pelo atraso na libertação dos presos políticos na Venezuela

Carlos Fernandes apresentou um voto de protesto, do PSD, pelo atraso na libertação dos presos políticos na Venezuela.

O deputado referiu que mais de 300 presos políticos continuam detidos, a maioria sem saber qual a sua condenação.

Carlos Fernandes destacou o papel do parlamento regional que teve um papel importante, tal como as autoridades diplomáticas portuguesas na libertação de presos políticos, entre os quais sete lusodescendentes.

No entanto, alerta para a situação dos que continuam presos pelo regime venezuelano, entre eles lusodescendentes, como o coronel Juan Francisco dos Ramos, preso desde 2019 e o empresário Fernando Venâncio.

Um voto que tem o apoio de todos os partidos.

Na galeria do parlamento estão familiares de presos políticos.