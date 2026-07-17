Delegação da Madeira da Cruz Vermelha doa 10 mil euros à Venezuela

A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa anunciou a atribuição de um donativo de 10 mil euros para apoiar a comunidade madeirense afectada pelos fortes sismos que atingiram o centro-norte da Venezuela, no passado dia 24 de junho.

Em comunicado, a instituição recorda que os abalos, de magnitude 7,1 e 7,5, provocaram milhares de vítimas, elevados danos em edifícios residenciais e comerciais, colapsos estruturais e interrupções no fornecimento de energia e nas telecomunicações em várias regiões daquele país, incluindo Caracas, La Guaira, Aragua e Carabobo.

A Cruz Vermelha da Madeira informa, ainda, que qualquer pessoa poderá associar-se a esta campanha solidária através de donativos para a conta bancária PT50 0035 0336 0012 9069 0306 5, destinados a apoiar os madeirenses afectados por esta catástrofe natural.