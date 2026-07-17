Mortalidade diminuiu 0,1% no primestre semestre do ano

A mortalidade diminuiu 0,1% no primeiro semestre do ano, face ao mesmo período de 2025, com 62.103 mortes registadas, das quais 115 foram de crianças com menos de um ano, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística.

No mês passado, verificaram-se 8.755 óbitos, menos 708 (-7,5%) do que em maio. "Comparativamente com o mês homólogo de 2025, registou-se um decréscimo de 369 óbitos (-4,0%)", de acordo com o INE.

Em maio, nasceram 7.221 bebés, mais 226 (+3,2%) do que em abril de 2026, mas menos 153 (-2,1%) do que no mês homólogo de 2025.

Nos primeiros cinco meses de 2026, nasceram 35.385 crianças em território nacional, mais 453 (+1,3%) do que no período homólogo de 2025, dos quais 93 de mães residentes no estrangeiro (102 em 2025).

Em maio de 2026, o saldo natural foi, assim, de -2.213, desagravando-se em relação ao do mês homólogo de 2025, quando registou o valor de -2.256.

Em maio deste ano, celebraram-se 3.800 casamentos, mais 1.526 (+67,1%) do que em abril de 2026, mas menos 105 (-2,7%) do que em maio de 2025.