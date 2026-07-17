PJ de Setúbal detém homem suspeito de abuso sexual de menor de 12 anos

Um homem de 53 anos detido pela prática de vários crimes de violação de uma menor, na altura com 12 e 13 anos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje a Polícia Judiciária de Setúbal.

Em comunicado, a PJ adianta que os crimes terão sido praticados "em contexto familiar", primeiro durante o período em que ambos coabitaram em casa da vítima, na zona de Sintra (distrito de Lisboa), "e, posteriormente, na residência do suspeito, em Setúbal", durante reuniões e convívios familiares.

De acordo com a PJ, o detido aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a menor, agora com 14 anos, para a forçar a práticas sexuais, sob ameaça e violência física.

A PJ de Setúbal salienta ainda que o detido tem antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza e viu a medida de coação de prisão preventiva ser-lhe decretada após ser presente a tribunal.