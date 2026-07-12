Oficina de música do FES.TAS abre inscrições em Santana e na Ilha

A terceira edição do FES.TAS arranca com uma oficina de música gratuita, promovida pela AGON, que decorrerá nos dias 24 e 25 de Julho, respectivamente na Casa do Povo da Ilha e na Casa do Povo de Santana.

A iniciativa realiza-se na sexta-feira, 24 de Julho, às 14 horas, na Casa do Povo da Ilha, e repete-se no sábado, 25 de Julho, à mesma hora, na Casa do Povo de Santana. A oficina terá uma duração mínima de duas horas e destina-se a toda a comunidade, sem qualquer restrição de idade, género, formação ou condição social.

A sessão será orientada por Adérito Gouveia, professor de Expressão Artística e Dramática desde 1993, licenciado em Educação de Infância pela Escola Superior de Educação de Fafe e pela Universidade da Madeira. Ao longo da sua carreira, desempenhou funções como coordenador concelhio das Áreas Artísticas e dirigiu vários grupos corais, entre os quais os da Casa do Povo de Santana e da Casa do Povo do Curral das Freiras. Participou ainda em diversos projectos artísticos, como All You Need Is Love, a ópera Orquídea Branca e o musical A Esperança.

As inscrições são gratuitas e podem ser efectuadas através do endereço electrónico [email protected], mediante o envio do nome, idade, contacto telefónico e indicação do local onde o participante pretende frequentar a oficina, em Santana ou na Ilha.

O FES.TAS conta com o apoio da Direcção-Geral das Artes, da Direcção Regional da Cultura, da Fundação "la Caixa"/BPI, do Município de Santana e das Casas do Povo de Santana e da Ilha.