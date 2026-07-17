Parlamento aprova deslocação do PR a Cabo Verde para primeira visita de Estado

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a deslocação do Presidente da República, António José Seguro, a Cabo Verde, para a sua primeira visita de Estado, a convite do seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, na próxima semana.

Também o Presidente da República Jorge Sampaio escolheu Cabo Verde para a sua primeira visita de Estado, em maio de 1996 -- que foi também a sua primeira deslocação ao estrangeiro, seguida de uma visita de Estado a Espanha.

O anterior chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, fez a sua primeira visita de Estado a Moçambique, em maio de 2016. Os primeiros destinos que visitou no estrangeiro, no início de cada mandato, foram o Vaticano e Espanha.

Numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, refere-se que António José Seguro "realiza a sua primeira visita de Estado a Cabo Verde, nos próximos dias 21 a 23 de julho", a convite do Presidente José Maria Neves, e que "o programa decorrerá nas Ilhas de Santiago e Boa Vista".

Na Ilha de Santiago, "o programa inclui encontros com as autoridades cabo-verdianas, um Fórum Económico Cabo Verde-Portugal, uma receção com a Comunidade Portuguesa e momentos representativos da cooperação bilateral em vários setores, designadamente nas áreas da educação, língua portuguesa, cultura, saúde, defesa e segurança marítima".

Na Ilha da Boa Vista, "destaca-se a participação dos presidentes da República dos dois países na abertura da V Conferência da Década do Oceano, uma iniciativa da Presidência da República cabo-verdiana, sob o lema 'Economia Azul: Caminhos Sustentáveis', que decorrerá no dia 23 de julho", lê-se na nota.

O Presidente Mário Soares fez as suas primeiras visitas de Estado a São Tomé e Príncipe e a Cabo Verde, em datas seguidas, em dezembro de 1986. Antes, fez várias deslocações, incluindo à Suécia, ao Reino Unido, a França e a Espanha.

Por sua vez, a primeira visita de Estado do Presidente Aníbal Cavaco Silva foi a Espanha, em setembro de 2006. Antes, foi quatro vezes ao estrangeiro, a primeira das quais à Cidade da Praia, para a posse do então Presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, para um segundo mandato.

António José Seguro, que tomou posse como Presidente da República em 09 de março, fez a sua primeira visita oficial ao estrangeiro cerca de mês e meio depois, a Espanha. Nessa visita, entre 19 e 20 de abril, foi recebido pelo Rei Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid.

Depois disso, o chefe de Estado foi duas vezes a Itália, esteve no Luxemburgo e nos Estados Unidos da América, regressou a Espanha e deslocou-se a França para um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, que tinha sido adiado.