Mulher detida na posse de 6,7 quilogramas de haxixe em Ponta Delgada

Uma mulher de 29 anos foi detida na posse de 6,7 quilogramas de haxixe e está "fortemente indiciada" da prática do crime de tráfico de droga em Ponta Delgada, nos Açores, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado da PJ, a mulher foi detida através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A suspeita foi detida em "flagrante delito", na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na sequência de uma operação policial que culminou com a apreensão de 6,7 quilogramas de haxixe, que se encontravam na sua posse.

De acordo com a PJ, a quantidade de droga apreendida "seria suficiente para a preparação de, aproximadamente, 33.500 doses individuais".

A detida vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, referiu.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da secção de Ponta Delgada da Comarca dos Açores.