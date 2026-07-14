30 adultos e 29 menores detidos por incêndios em França

Os incêndios em França, incluindo na histórica floresta de Fontainebleau, a menos de 100 quilómetros de Paris, levaram à detenção de 30 adultos e 29 menores, informou o ministro do Interior.

"São 30 adultos e 29 menores [detidos], com perfis muito diferentes. Desses 59, sete pessoas estão atualmente em prisão preventiva aguardando julgamento, após admitirem ter iniciado um incêndio deliberadamente", observou o ministro Laurent Nuñez, em declarações na segunda-feira à televisão pública francesa.

Quanto ao incêndio na floresta de Fontainebleau, a sudoeste da capital francesa, que começou no final da tarde de domingo, Laurent Nuñez afirmou o "foco principal" consumiu cerca de 1.200 hectares.

O ministro assumiu que um segundo incêndio começou pouco antes das 15:00 de segunda-feira, a cinco quilómetros do foco principal, e já consumiu cerca de 100 hectares, continuando a propagar-se.

Os comboios de e para a movimentada estação Gare de Lyon foram interrompidos no final da noite de domingo, mas voltaram à circulação normal segunda-feira de manhã, enquanto um troço da movimentada autoestrada A6, que liga o sudeste de Paris, se mantém encerrado.

Vários grandes incêndios têm devastado milhares de hectares no sul de França desde a semana passada, interrompendo a reconhecida corrida de ciclismo "Tour de France" e sobrecarregando os recursos de combate aos incêndios.

França está a atravessar o pico da sua terceira onda de calor deste verão, com temperaturas acima dos 40ºC em zonas do oeste e do centro do país e cerca de 37ºC em Paris.