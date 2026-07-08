PSP e IMT reforçam fiscalização na rotunda de São Martinho

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realiza, esta manhã, uma operação de fiscalização rodoviária na rotunda de São Martinho, no Funchal, com o apoio e participação de fiscais do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Segundo foi possível apurar, a acção deverá incidir, em particular, sobre os motociclos e motorizadas, uma vez que arrancou esta segunda-feira uma campanha nacional de fiscalização, promovida pela PSP, pela GNR e pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

A operação, que decorre até ao próximo dia 13 de Julho, tem como principal objectivo sensibilizar os condutores para a adopção de comportamentos seguros na estrada e reforçar o cumprimento das regras de circulação por parte dos utilizadores de veículos de duas rodas, procurando contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária.

De acordo com as entidades policiais, entre 2023 e 2025, os acidentes envolvendo motociclos e ciclomotores provocaram 440 vítimas mortais e mais de três mil feridos graves em Portugal.