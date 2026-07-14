Percurso pedestre da Levada do Furado reabre após derrocada

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM), informa que o percurso pedestre PR 10 Levada do Furado (Ribeiro Frio - Portela) está novamente aberto ao público, na sequência da conclusão dos trabalhos de recuperação recentemente realizados pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM),

Este emblemático percurso estava encerrado desde Dezembro de 2025 após uma derrocada que provocou o desabamento do passadiço da levada e afectou o próprio canal.

As intervenções efectuadas permitiram restabelecer as condições de segurança e de circulação ao longo do percurso, tendo incluído a construção de muros de suporte, a reconstrução e recuperação do canal da levada e do pavimento em zonas afetadas por derrocadas, bem como a reposição e instalação de varandins de proteção em diversos troços. Estas acções contribuíram para a estabilização e reforço das infra-estruturas existentes, assegurando melhores condições de segurança para os utilizadores e a preservação das características originais deste percurso pedestre.

"A reabertura do PR 10 devolve aos residentes e visitantes a possibilidade de usufruírem de um dos percursos pedestres mais emblemáticos da Região Autónoma da Madeira, reconhecido pela sua elevada riqueza paisagística e natural, atravessando áreas integradas na Floresta Laurissilva da Madeira, classificada como Património Mundial Natural pela UNESCO", sublinha o IFCN, através de comunicado.

O IFCN relembra que, apesar da reabertura, "todos os utilizadores deverão adoptar comportamentos responsáveis durante a sua realização, respeitando a sinalização existente, as normas de conduta e de segurança e as orientações das entidades competentes, e recomenda igualmente a utilização de equipamento adequado às características do percurso e a consulta prévia das condições meteorológicas, uma vez que estas poderão influenciar as condições de segurança".

"O IFCN agradece a compreensão demonstrada pelos utilizadores durante o período de encerramento e reafirma o seu compromisso com a manutenção, valorização e monitorização da rede regional de percursos pedestres classificados, em estreita articulação com as entidades parceiras, garantindo as melhores condições de segurança e a preservação deste importante património natural", conclui.