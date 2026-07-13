Deputados do PSD na República pedem reforço de polícias para a Madeira

Os deputados do PSD eleitos pela Madeira para a Assembleia da República reuniram-se esta segunda-feira com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), numa visita que serviu para fazer o ponto de situação da segurança na Região, das necessidades de efectivos e das condições das esquadras. No final do encontro, Paulo Neves destacou como principal resultado o reforço de 30 agentes da PSP no Aeroporto da Madeira, uma medida já anunciada, mas que o parlamentar atribuiu à insistência do partido junto do Ministério da Administração Interna.

O deputado social-democrata explicou que o PSD tem vindo a confrontar o Governo da República com as várias questões relacionadas com a segurança na Madeira, recordando que a responsabilidade nesta matéria é do Estado. Segundo afirmou, o reforço dos agentes nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo foi solicitado antes do Verão, de forma a evitar constrangimentos semelhantes aos registados recentemente noutros aeroportos nacionais, sobretudo com o controlo fronteiriço e de passaportes.

“Já estão 30 elementos reforçados no Aeroporto da Madeira, encontram-se em estágio e serão posteriormente substituídos por outros 30 elementos madeirenses”, apontou Paulo Neves, aos jornalistas, considerando tratar-se de “uma boa notícia” para a Região. O deputado sublinhou que a medida é particularmente importante para garantir a fluidez no controlo dos passageiros provenientes de países fora do espaço Schengen, tendo em conta um sector estratégico para a economia regional como é o turismo.

Durante a reunião, os parlamentares fizeram também o ponto de situação das infraestruturas da PSP na Madeira, com o foco nas esquadras que carecem de intervenção. Paulo Neves classificou como “profundamente preocupante” a situação da esquadra do Porto Santo, considerando que as actuais instalações “não têm as condições mínimas” e defendendo uma solução rápida por parte do Governo da República. Referiu, igualmente, a necessidade de avançar com uma nova esquadra em Machico.

Quanto às esquadras da Ponta do Sol e de Santa Cruz, explicou que os projectos já estão concluídos e existe uma estimativa do custo das obras. No entanto, os concursos lançados não tiveram interessados devido ao valor inicialmente previsto, situação que, segundo disse, está a ser corrigida através de um reforço orçamental por parte do Ministério das Finanças.

Outra das reivindicações reiteradas pelos sociais-democratas prende-se com a criação de um subsídio de insularidade para os agentes da PSP colocados na Madeira. O deputado recordou que o partido tem apresentado essa proposta em todos os Orçamentos do Estado, defendendo que, à semelhança de outros funcionários públicos deslocados para a Região, também os polícias devem beneficiar desse apoio.

O parlamentar revelou ainda que o Comando Regional transmitiu dados que apontam para uma diminuição da criminalidade na Madeira, pelo que considerou que os números oficiais são “muito optimistas” e defendeu que a expansão do sistema de videovigilância poderá ter contribuído para essa redução, pelo que entende que o modelo deverá ser alargado a outros concelhos da Região.

Apesar das boas notícias relativamente ao aeroporto, Paulo Neves reconheceu que continuam a faltar efectivos na PSP da Madeira. Recordou que o ministro da Administração Interna anunciou na Assembleia da República um reforço nacional do efectivo policial até 2032, defendendo que esse aumento “tem de contemplar naturalmente a Madeira”.

“O que vamos continuar a fazer é insistir junto do Ministério da Administração Interna para o reforço de meios humanos, materiais e das infraestruturas da PSP na Madeira”, afirmou, reiterando que a segurança na Região é uma responsabilidade da República, embora tenha reconhecido o apoio prestado pelo Governo Regional e pelas autarquias na melhoria das condições das forças de segurança.

O encontro com o comandante regional da PSP, o superintendente Ricardo Matos, aconteceu na manhã desta segunda-feira e contou com a presença de Paulo Neves, Vânia Jesus e Pedro Coelho.