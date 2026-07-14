Célia Pessegueiro acusa Albuquerque de estar "agachado a Lisboa"

A presidente do PS-Madeira acusou hoje o Governo da República de estar a adiar deliberadamente a revisão da Lei de Finanças Regionais, alegando que o Executivo liderado por Luís Montenegro "não quer dar mais dinheiro à Madeira" e está a protelar um processo que considera essencial para reforçar a capacidade financeira da Região e compensar os sobrecustos da insularidade. De caminho, Célia Pessegueiro critica Miguel Albuquerque se estar "agachado a Lisboa" no que a esta matéria diz respeito.

Em reação à nomeação de José Tavares para coordenar o grupo de trabalho que deverá apresentar um relatório final até 31 de Dezembro de 2027, a líder socialistas considera que este calendário fará com que a revisão da lei apenas produza efeitos em 2028 ou 2029, prejudicando os madeirenses.

Célia Pessegueiro sustenta ainda que a proposta aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira "foi completamente ignorada pelo Governo nacional" e questiona se Miguel Albuquerque irá contestar o novo calendário ou continuará "agachado a Lisboa".

Para Célia Pessegueiro, a decisão demonstra também que a existência de governos da mesma cor política na Madeira e na República "não trouxe quaisquer benefícios para os madeirenses", lembrando que o anúncio surge um dia depois de um encontro entre Miguel Albuquerque e o primeiro-ministro.