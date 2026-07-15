O falhanço dos exames continua a dar que falar

Bom dia. Pelo menos dois jornais trazem o tema da Educação, no caso em concreto os exames nacionais, mas há muito mais a ver nas edições da imprensa nacional desta quarta-feira, 15 de Julho de 2026.

Na revista Sábado:

- "O novo Alentejo chique e selvagem"

- "Exames nacionais. Como o ministro da Educação acabou a gerir a crise sozinho"

- "Programa. Registo do nome Amália gera litigio com fundação da artista"

No Correio da Manhã:

- "Ministro [Administração Interna] faz piscina sem dar cavaco à câmara. Município de Odemira não foi informado"

- "Lei obriga à comunicação prévia à autarquia antes da construção"

- "Ex-gestora ganha batalha contra TAP sobre indemnização milionária"

- "Termina hoje. Prazo final de correção de exames adiado"

- "Sporting 4 Celtic 1. Leão dá sinais de esperança com caras novas"

- "França 0 Espanha 2. Espanha afasta França e vai à final"

- "FC Porto. Hwang seguro no dragão"

- "Benfica. Ibrahima Ba para o lugar de António Silva"

- "Despiste de moto-quatro desfaz família"

- "A informadores. Polícias na prisão por pagamentos com droga"

- "Estado da saúde. Falta de médicos e caos nas urgências"

- "Por mês. Fatura média da água é de 34,65 Euro a nível nacional"

No Público:

- "Governo falha prazo para correcção de exames e dá mais um dia a professores"

- "Mundial. Espanha desmonta França e vai lutar pelo segundo título"

- "Petróleo. Margem de refinação triplicou desde ataque a Irão"

- "'O nosso Bloco acabou': Mário Tomé e outros 59 desfiliam-se"

- "Luís Neves. Transparência internacional critica negócios com amigo empreiteiro"

- "Médio Oriente. Trump troca 'portagem' de 20% no estreito de Ormuz por investimento árabe nos EUA"

- "Superior. Ministério deixa cair níveis mínimos de numeracia e inglês para aceder a cursos"

No Jornal de Notícias:

- "Consulta de exames pelos alunos obriga professores a introduzir dados à mão"

- "Tarde com amigos acaba em tragédia. Jovem de 17 anos de Matosinhos morre a saltar para o rio Douro, no Porto. Dois colegas conseguiram salvar-se"

- "Mundial 2026. Espanha bate França (2-0) e carimba vaga na final"

- "Sporting 4-1 Celtic. Amigável. Leões vencem com dois golos de Daniel Bragança"

- "Odemira. Obras na casa de Luís Neves investigadas pela Câmara"

- "Castro Daire. Menino luta pela vida após morte dos pais numa moto-quatro"

- "Justiça. Polícias presos por pagar a informadores com droga apreendida"

- "Calor ameaça vinho do Douro"

No Diário de Notícias:

- "Furtos por carteiristas em Lisboa sobem 10% até junho"

- "Educação. Governo alarga prazo para correção de exames"

- "Mercados. Petróleo dispara 12% em dois dias e faz soar os alarmes de perigo"

- "Negociações. União Europeia vive 'Super Terça-feira' histórica do alargamento"

- "Política. Contestação interna leva à saída de 60 militantes no Bloco de Esquerda"

- "Parlamento. Estado da Nação deve ser entrave a debate sobre exames nacionais"

- "Entrevista. Ana Catarina Mendes. 'Leitão Amaro gerou o medo e a ideia de que as fronteiras não estavam seguras'"

- "Demissão. Ex-CEO francesa da TAP ganha primeira batalha judicial contra a companhia"

- "Cinema. As novas aventuras de Christopher Nolan"

- "Inglaterra-Argentina. Vai a jogo uma das maiores rivalidades do futebol por culpa de Maradona e das Malvinas"

- "Literatura. Fernando Aramburu. 'Não há contradição. Sou basco e ser basco é a minha forma de ser espanhol'"

No Negócios:

- "Trump volta a colocar pressão sobre os combustíveis"

- "Trabalho. Governo volta hoje à concertação com salário mínimo por resolver"

- "Fiscalização. Tribunal de Contas travou 159 milhões em despesa ilegal com visto prévio"

- "Sustentabilidade 20|30. Andrea Lima, presidente e fundadora do Fórum Saúde. 'Não há nenhum sistema de saúde que seja sustentável com tanta carga de doença'"

- "Estado. Taxas vão ter uma nova fórmula de atualização"

- "Pagamentos. Caixa, BCP e Unicre testam euro digital"

No O Jornal Económico:

- "Tribunal de Contas chumbou 1,1% da despesa que fiscalizou"

- "Hovione aumenta fábrica em 25% e fecha projeto de 40 milhões"

- "Banco de Portugal, CGD, BCP e Unicre integram piloto do euro digital"

- "Governo avança com regime para disciplinar taxas na Administração Pública"

- "Investimento e energia debatidos em Lisboa"

- "'Portugal pode afirmar-se como a ligação entre Europa e África'. António Calçada de Sá"

- "Donald Trump recua nas portagens no estreito de Ormuz"

- "Lucro da Ericsson cai 43% no semestre para 446 milhões"

- "Passaram 7,1 milhões de passageiros pelos aeroportos em maio"

- "Os 25 municípios mais baratos para comprar casa"

No Record:

- "Sporting 4-1 Celtic. Goleada com miúdos. Vitória clara apesar da ausência dos pesos pesados"

- "Benfica. António Silva abre a porta a Ibrahima Ba. Plano em marcha"

- "FC Porto. Paciência por Hwang. Dragões contam com vontade do sul-coreano"

- "Mundial'26. França 0-2 Espanha. Gauleses sem reação à fúria"

- "Inglaterra-Argentina. Duelo entre rivais históricos"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Luta até à exaustão'. O sul-coreano Suk, que passou pelos dragões, analisa as características de Hwang In-beom"

- "Benfica. Ibrahima na lista. Defesa-central do Famalicão agrada, mas ainda não está a ser negociado. Senegalês à espera da decisão de António Silva"

- "Sporting 4-1 Celtic. Os donos do costume. Cinco reforços utilizados, mas foram os mais antigos a liderar a goleada"

- "Mundial 2026. França 0-2 Espanha. Allez, hermanos"

- "Exibição sem mácula e golos de Oyarzabal e Porro colocam seleção ibérica na final"

- "20H00. Inglaterra-Argentina"

E no A Bola:

- "Sporting 4-1 Celtic. Leão com sangue novo. Golos de 'adultos' em bela exibição de vários jovens"

- "Benfica. Ibrahima Ba para o lugar de António Silva. Central senegalês do Famalicão, 21 anos, custa Euro20 M/ Português, pretendido pelo Bournemouth e na porta de saída, poderá ter de ir a jogo com o St. Gallen"

- "FC Porto. Dragões querem baixar preço de Hwang/ Feyenoord pede Euro7M pelo sul-coreano"

- "Chelsea. Chega aos Euro40 M por Diogo Costa"

- "Mundial 2026. França 0-2 Espanha. Espanhóis brilham e esperam companhia para New Jersey"

- "Inglaterra-Argentina 20H00"