JPP diz que há mais de 146 mil registos em lista de espera do SESARAM

O Juntos pelo Povo (JPP) divulgou hoje a actualização, referente ao final de 2025, dos dados relativos às listas de espera no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), disponibilizando a informação através do Portal da Transparência do partido e aponta para mais de 146 mil registos não atendidos ainda pelos serviços de saúde públicos.

Segundo o JPP, a ferramenta, acessível ao público através do Portal da Transparência, resulta de um pedido de documentação dirigido à tutela da Saúde e reúne informação sobre o número de utentes que aguardam por consultas de especialidade, exames de diagnóstico e cirurgias na Região.

De acordo com os dados apresentados, 60.912 utentes aguardam por consultas de especialidade, enquanto 67.187 encontram-se em lista de espera para a realização de exames de diagnóstico. O partido refere ainda que mais de 18 mil utentes estão inscritos para cirurgia.

"São números nunca antes vistos desde que Miguel Albuquerque assumiu a Presidência, e reflectem bem o desnorte que tem sido a sua governação, no que toca à Saúde", afirmou o secretário-geral do JPP. Élvio Sousa sustenta que o Portal da Transparência continua a ser "o único instrumento de escrutínio partidário deste tipo na Região, que tem permitido colocar diante da população verdades que a governação prefere manter ocultas".

Segundo o dirigente, esta iniciativa constitui uma marca da actuação política do partido e resulta de um acompanhamento contínuo da gestão do sector da Saúde na Madeira.

O JPP considera ainda que os mais de 146 mil registos relativos a consultas de especialidade, exames de diagnóstico e cirurgias evidenciam dificuldades na capacidade de resposta do SESARAM às necessidades da população.