Tudo o que precisa de saber sobre as candidaturas ao Ensino Superior
A primeira fase das candidaturas ao Ensino Superior arranca já na próxima segunda-feira, 20 de Julho, marcando o início de um dos momentos mais importantes para milhares de estudantes que pretendem ingressar na universidade ou no ensino politécnico.
Entre prazos, documentos necessários, regras de acesso e escolhas de cursos, reunimos a informação essencial para o ajudar a preparar a candidatura e evitar contratempos.
Quem se pode candidatar?
As candidaturas são possíveis para estudantes que acumulem os seguintes requisitos: aprovação no ensino secundário ou prova de habilitação legalmente equivalente; classificação igual ou superior ao mínimo exigido das provas de ingresso estipuladas pela instituição a que se candidatam, sendo que este ano podem ser usados exames nacionais realizados em 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026, desde que cumpram a classificação mínima exigida.
Pré-requisitos para as candidaturas
As instituições de ensino superior, como universidades, escolas superiores e institutos politécnicos, podem estabelecer pré-requisitos específicos para o acesso a determinados cursos. A título de exemplo, os cursos na área do desporto podem exigir a realização de provas de aptidão física, enquanto os cursos das áreas artísticas ou da educação podem incluir avaliações destinadas a aferir competências específicas.
Quais as datas de candidatura?
No concurso nacional, existem três fases de candidatura, que são publicadas, anualmente. De acordo com o Instituto para o Ensino Superior o calendário de 2026 é o seguinte:
- 1.ª fase - de 20 de Julho a 6 de Agosto
- 2.ª fase - de 24 de Agosto a 2 de Setembro
- 3.ª fase - de 22 a 24 de Setembro.
Como funcionam as candidaturas?
O acesso ao ensino superior é realizado através de um concurso nacional, sendo as candidaturas submetidas exclusivamente por via electrónica. Compete a cada instituição de ensino superior definir o número de vagas disponíveis para os respectivos cursos em cada ano lectivo.
A informação relativa às vagas é publicada, antes do início do período de candidaturas, no portal do Instituto para o Ensino Superior, bem como nos Guias da Candidatura ao Ensino Superior Público e ao Ensino Superior Privado.
Para o ano lectivo de 2026/2027, estão disponíveis 107.598 vagas no conjunto do ensino superior público e privado, o que representa um acréscimo de 2.882 lugares em comparação com o ano anterior. Destaca-se ainda o reforço da oferta em áreas consideradas prioritárias, nomeadamente nos cursos de Educação Básica, que registam um aumento de 12% (mais 147 vagas), e em Medicina, com mais 62 vagas, impulsionadas pela criação de um novo curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Como é calculada a classificação de acesso ao ensino superior?
A classificação de candidatura é calculada através da seguinte fórmula: [(Classificação do secundário x Peso) + (Classificação das provas de ingresso x Peso) + (Classificação dos pré-requisitos x Peso)]
De acordo com as novas regras de acesso ao ensino superior:
- a classificação final do ensino secundário deve pesar, no mínimo, 40%
- a classificação das provas de ingresso deve pesar, no mínimo, 45%.
- e, caso existam, os pré-requisitos podem pesar, no máximo, 15%.
Como efectuar a candidatura?
A candidatura ao ensino superior é realizada através da plataforma eletrónica do Instituto para o Ensino Superior. Para concluir o processo, é necessário seguir alguns passos:
- Aceder ao portal do Instituto para o Ensino Superior;
- Solicitar a senha de acesso ao sistema de candidatura. Embora o pedido possa ser efectuado até ao último dia de cada fase do concurso nacional de acesso, é aconselhável fazê-lo durante o período de inscrição para os exames nacionais, habitualmente no mês de Março;
- Imprimir o comprovativo do pedido da senha e entregá-lo na escola secundária frequentada ou no Gabinete de Acesso ao Ensino Superior onde o pedido foi realizado;
- Aguardar a recepção da senha de acesso, que será enviada para o endereço de correio electrónico indicado;
- Após receber a senha, entrar no sistema de candidatura e submeter as opções de cursos e instituições dentro dos prazos estabelecidos.
Quais os documentos necessários?
Para efectuar a candidatura, é necessário apresentar a Ficha ENES e realizar a autenticação na plataforma de candidatura. A Ficha ENES é um documento emitido pela escola secundária que reúne a classificação final do ensino secundário e os resultados obtidos nos exames nacionais válidos como provas de ingresso. Este documento inclui ainda um código de activação, indispensável para aceder e submeter a candidatura através da plataforma online.
Dias dos resultados das candidaturas ao ensino superior
Este ano as respostas às candidaturas são conhecidas nas seguintes datas: a 23 de Agosto (1.ª fase), 13 de Setembro (2.º fase) e 30 de Setembro (3.ª fase)