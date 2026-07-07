Colisão no Porto Novo faz um ferido ligeiro

Uma colisão na Via Rápida (VR1), na zona do Porto Novo, provocou um ferido ligeiro ao final da tarde desta terça-feira.

O alerta foi dado pelas 17h35, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizado duas ambulâncias e a viatura de desencarceramento, num total de nove elementos.

À chegada dos bombeiros, a vítima, uma mulher, já se encontrava fora da viatura, juntamente com outro ocupante.

Apenas uma ambulância chegou a ser utilizada para transportar a ferida ligeira para uma unidade de saúde.