Gonçalo Leite Velho teme que o défice orçamental regional ultrapasse os 2%

Os número apresentados pelo Governo Regional de prevenção orçamental para o período 2026-2030 não convencem o PS que acusa Duarte Freitas de falta de rigor.

Gonçalo Leite Velho garante que nas contas do Executivo "não bate a bota com a perdigota" porque há verbas que não são explicadas, sobretudo ao nível das receitas.

O deputado do PS lembra que o próprio documento do governo admite o regresso ao défice orçamental que, teme, poderá "ultrapassar os 2%do PIB".