Oposição considera as previsões orçamentais do Governo muito optimistas

Gonçalo Leite Velho, do PS contesta o rigor das previsões orçamentais do Governo Regional, porque também falhou recentemente, por exemplo, em relação à inflação.

Também Gonçalo Maia Camelo, da IL, duvida da melhoria da situação internacional e os efeitos sobre as economias.

Luís Martins, do JPP, pediu explicações sobre previsões orçamentais para anos em que não haverá verbas do PRR.

Victor Freitas também não compreende como será possível garantir verbas orçamentais quando, no próximo ano, já não haverá verbas do PRR, o que reduz 350 milhões nas receitas.