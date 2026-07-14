Joana Silva destaca importância da hospitalização domiciliária

Uma "saúde mais próxima das pessoas e humanizada" é como Joana Silva classifica a criação de unidades de hospitalização domiciliária, já em funcionamento na Região.

Um modelo alternativo ao internamento tradicional, garantido por equipas multidisciplinares do qual, desde 2023, já beneficiaram cerca de 600 madeirenses.

A deputada social-democrata destaca a importância de alargar a hospitalização domiciliária a mais concelhos da Região, com o reforço das equipas que garantem, com esta "medida inovadora", a mesma "qualidade de um internamento hospitalar". Neste momento está a ser preparada uma segunda equipa para esta área.

Um modelo que permite "fazer melhor e mais pelas pessoas", aumentando a resposta e permitindo que os doentes continuem junto das famílias.