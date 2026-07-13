International Sharing School celebra marco histórico

A International Sharing School assinalou este ano um marco histórico ao celebrar a graduação da sua primeira turma do ensino secundário internacional, desde a fundação da escola em 1980.

Em nota enviada a escola, refere que segue o programa International Baccalaureate (IB), reconhecido internacionalmente, alcançou resultados que superaram a média mundial do IB Diploma Programme, equivalente ao ensino secundário português. A média obtida pelos alunos foi de 33,4 pontos, acima da média global de 30,8 pontos, com a melhor classificação da turma a atingir 39 pontos em 45.

Entre os destaques está também a entrada de um dos alunos na University of Warwick, membro do Russell Group, associação que reúne algumas das mais conceituadas universidades do Reino Unido, frequentemente comparada à Ivy League norte-americana. "Este resultado reforça a capacidade da International Sharing School Madeira para preparar os seus alunos para o ingresso em algumas das melhores universidades do mundo", acrescenta.

Para a International Sharing School, estes resultados representam muito mais do que números. "Assinalam a concretização de um projecto educativo iniciado há mais de quatro décadas e demonstram a evolução da escola, que hoje oferece um percurso educativo completo, desde a educação pré-escolar até ao acesso ao ensino superior internacional", lê-se ainda.

O comunicado refere que o marco acontece numa fase de forte crescimento da instituição com a abertura do novo campus no histórico edifício do Seminário da Encarnação, resultado do maior investimento privado realizado na área da educação na Região. O projeto, desenvolvido pelo Sharing Group, permitiu remodelar o antigo edifício do Seminário da Encarnação, criando instalações de referência para a educação na Região, aumentando significativamente a capacidade da escola para receber mais alunos.

" É um orgulho ver os nossos alunos concluírem este percurso com resultados tão positivos e iniciarem agora uma nova etapa em algumas das melhores universidades do mundo. Este é também um reconhecimento do trabalho extraordinário da nossa equipa e da confiança das famílias que escolheram a International Sharing School", diz a escola,

A escola prepara-se para receber uma nova geração de alunos, dando continuidade ao seu compromisso de disponibilizar uma educação internacional de excelência na Madeira e de afirmar a Região como um destino de referência para famílias nacionais e internacionais que procuram uma educação internacional.