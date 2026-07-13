Iniciada 2.ª fase do restauro do monumento 'Aos Mortos da Grande Guerra 1914-1918'

A Câmara Municipal do Funchal iniciou hoje a 2.ª fase da intervenção de conservação e restauro do Monumento em Homenagem 'Aos Mortos da Grande Guerra 1914-1918', localizado na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Depois de uma primeira fase dedicada à limpeza e conservação geral da escultura, a autarquia explica, em comunicado, que avança agora para uma intervenção mais profunda, destinada a recuperar e valorizar um dos mais emblemáticos monumentos evocativos da memória da Primeira Guerra Mundial na Madeira.

"Os trabalhos incluem a limpeza e tratamento do suporte pétreo, a conservação das correntes metálicas, a limpeza das placas comemorativas e das respectivas inscrições, bem como a reparação da cruz localizada no topo do monumento. Esta fase contempla ainda intervenções estruturais destinadas a garantir a estabilidade, a segurança e a preservação da obra", refere.

A intervenção integra a estratégia municipal de salvaguarda do património histórico e cultural do concelho, respondendo ao estado de degradação identificado na escultura e assegurando a sua conservação para as gerações futuras.

Durante a execução dos trabalhos serão mantidas as medidas de protecção e sinalização na envolvente do monumento, de forma a garantir a segurança dos peões e a minimizar eventuais constrangimentos numa zona de elevada circulação.

Inaugurado a 2 de Fevereiro de 1952, o Monumento 'Aos Mortos da Grande Guerra' é da autoria do escultor madeirense Francisco Franco (1885-1955). A obra constitui uma homenagem aos madeirenses que participaram na Primeira Guerra Mundial, incluindo os combatentes que estiveram presentes na Batalha de La Lys, simbolizando a memória e o reconhecimento pelo seu contributo e sacrifício.