Projecto ‘da Francisco Franco’ conquista 2.º lugar no prémio FAQtos

A Escola Secundária Francisco Franco alcançou o 2.º lugar no Prémio FAQtos 2026 com o projecto VisionGlass – RF na Análise e Monitorização da Saúde da Pele, na final nacional realizada no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, no passado dia 11 de Julho.

O projecto foi desenvolvido pelo aluno João Pedro Monteiro, do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Equipamentos Informáticos, sob orientação da professora Teresa Neves.

"O VisionGlass destacou-se pela integração de tecnologias inovadoras, combinando radiofrequência, inteligência artificial, reconhecimento facial e realidade aumentada numa solução capaz de analisar e monitorizar a saúde da pele em tempo real", refere a nota enviada.

Após a apresentação perante um júri de especialistas das áreas da educação, ciência e tecnologia, o projecto conquistou o 2.º lugar nacional, um resultado que reconhece "o talento, a criatividade, o empenho e a excelência do trabalho desenvolvido", deu conta a escola.

Para a 'Francisco Franco' este prémio "constitui um motivo de enorme orgulho para toda a comunidade educativa da Escola Secundária Francisco Franco e reforça o compromisso da escola com a inovação, a ciência e a formação de qualidade."

"A equipa VisionGlass agradece o apoio imprescindível dos parceiros que acreditaram neste projeto e contribuíram para a sua concretização: K-Kondomínios, APM Revestimentos, Makerobo, Grupo EspaçoPharm, Funchal Vidro e Tipografia Natividade", termina.