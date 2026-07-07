José Luís Carneiro quer fazer do mar um dos eixos fundamentais da diversificação económica

O secretário-geral do Partido Socialista considerou, hoje, que a economia do mar tem de constituir uma das grandes prioridades do País, salientando a importância de aproveitar todo o potencial das atividades ligadas ao mar para a diversificação económica e a criação de oportunidades de emprego qualificado e sustentável para as gerações mais novas.

No segundo dia da deslocação à Madeira, no âmbito da 'Rota da Economia do Mar', José Luís Carneiro, acompanhado pela presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, visitou o Museu da Baleia, no Caniçal, esteve em contacto com pescadores e efectuou uma viagem para observação da fauna e flora na zona da reserva natural da Ponta de São Lourenço.

Após a visita ao museu, o líder socialista evidenciou o trabalho que ali é desenvolvido, destacando a ligação entre a ciência, a investigação e o conhecimento, mas também a relação entre a terra e o mar, fatores que, em parte, fundamentam o objectivo da Câmara de Machico de criar um geoparque, apostando na valorização da biodiversidade e em actividades inovadoras e sustentáveis para as futuras gerações.

"Temos de fazer da economia do mar uma prioridade fundamental", afirmou José Luís Carneiro, lembrando que, aquando do Governo PS, foi aprovada uma agenda neste sentido, para fazer de Portugal um país líder neste domínio. O secretário-geral socialista apontou também o facto de estar a ser revista, na Organização das Nações Unidas, a plataforma continental, o que fará de Portugal "uma das zonas do mundo com maior área marítima" e "abre as portas para uma imensidão de recursos e de oportunidades para as futuras gerações". Por isso, lamentou que o Governo não faça desta uma prioridade para o desenvolvimento da economia.

Como tal, José Luís Carneiro apontou que, no futuro projecto de interesse comum que, quando for primeiro-ministro, pretende estabelecer com as Regiões Autónomas, quer que a economia do mar possa ser "um dos esteios fundamentais da diversificação económica da Região e da criação de novas oportunidades para as mais jovens gerações".

A outro nível, questionado a propósito da ligação 'ferry' entre a Madeira e o Continente, o secretário-geral socialista lembrou que a Assembleia da República aprovou, com o apoio do PS, que se realizasse a avaliação e os estudos para o efeito, exigindo, por isso, que o Executivo ponha em prática o prometido e dê a conhecer os referidos estudos, que eram supostos serem divulgados até Dezembro de 2025. "Queremos que o Governo não faça como tem feito noutras políticas, que é fazer anúncios de planos e de pacotes – já foram 26 pacotes de medidas – que, depois, nunca passam dos ‘powerpoints’. Está na hora de o Governo da República mostrar como é que pretende implementar essa proposta com a qual se comprometeu", vincou.

Sobre o sector das Pescas em concreto, José Luís Carneiro apontou a importância de o Governo da República, em diálogo com as autoridades regionais, contribuir para o acréscimo dos apoios aos combustíveis, fator que tem um grande impacto na vida dos pescadores e armadores. Garantiu também o empenho do PS para assegurar que seja possível conseguir financiamento para a modernização das embarcações, particularmente no que se refere às questões de segurança e operação.

Já quanto ao aumento das quotas de pesca, em particular do atum, referiu que não se trata de uma matéria fácil, em relação à qual o partido se possa comprometer com metas objetivas, mas deixou a garantia de que o PS fará deste tema uma preocupação política, actuando nos parlamentos nacional e Europeu.