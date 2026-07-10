Campeão Sinner afasta Djokovic e está na final

O tenista italiano Jannik Sinner, detentor do troféu, qualificou-se hoje para a final de Wimbledon, depois de vencer o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, em três sets.

O líder do ranking mundial precisou de duas horas e 20 minutos para vencer Djokovic, por 6-4, 6-4 e 6-4, impedindo que o oitavo tenista mundial pudesse lutar pelo 25.º título em 'majors' e o oitavo em Wimbledon, com o qual igualaria o recordista Roger Federer.

Na final, Sinner vai encontrar o alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo e recente vencedor em Roland Garros, que afastou o 'wild card' britânico Arthur Fery (114.º), por 7-6 (7-0), 6-2 e 6-4.