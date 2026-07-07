EUA lançam novos ataques contra alvos iranianos

As forças armadas norte-americanas anunciaram ter lançado hoje uma série de ataques contra alvos iranianos, em retaliação por a República Islâmica ter atingido três navios mercantes em águas próximas de Omã.

O Comando Central militar norte-americano (CENTCOM) adiantou nas redes sociais que os ataques noturnos foram lançados "para impor penalizações elevadas [ao Irão], por atacar navios mercantes tripulados por civis inocentes numa via navegável internacional".

"A agressão demonstrada pelo Irão foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo", adianta o comunicado.