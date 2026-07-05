Governo de Kiev diz ter quase duplicado os ataques contra alvos na Rússia

O ministro da defesa ucraniano, Mijailo Fedórov, afirmou hoje que o país praticamente duplicou, em junho, o número de ataques contra alvos russos a mais de 50 quilómetros da linha de contacto da frente.

A Ucrânia atingiu, em junho, mais de 200.000 alvos inimigos, afirmou o ministro numa mensagem publicada na rede social Telegram.

Fedórov sustentou que, em junho, também se registou um aumento significativo na intensidade dos ataques contra alvos na península ocupada da Crimeia.

O foco principal dos ataques ucranianos continua a ser a logística russa.

"A destruição de depósitos, meios de transporte e rotas de abastecimento reduz a capacidade do adversário de abastecer as suas unidades", declarou o ministro.