Comissão Europeia conclui que 'designs' do Facebook e Instagram viciam

A Comissão Europeia concluiu hoje preliminarmente que a Meta viola o Regulamento dos Serviços Digitais devido ao 'design' aditivo do Instagram e do Facebook, numa investigação que ainda prossegue sobre alegada violação de regras da UE.

A investigação centra-se em funcionalidades como o 'scroll' infinito (em que a página carrega automaticamente novos conteúdos), a reprodução automática ('autoplay'), as notificações automáticas ('push') e os sistemas de recomendação altamente personalizados das plataformas.

Numa nota de imprensa, a Comissão indica ainda que a Meta (dona das plataformas Facebook e Instagram) não avaliou adequadamente os riscos do seu 'design' aditivo para o bem-estar físico e mental dos utilizadores, incluindo menores e adultos vulneráveis.