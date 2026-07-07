Comissão de inquérito vista como "perseguição política" ao PS

"Perseguição política a uma instituição de ensino superior" é como Isabel Garcês classifica a comissão de inquérito ao ISAL, traduzida nas conclusões do relatório que está em discussão no plenário.

"Foi uma meio para assustar os alunos, as famílias e os docentes e manipular a opinião pública", protesta.

A deputada do PS considera que o ISAL foi transformado "no centro da batalha política" e que "o alvo da comissão nunca foi a defesa dos estudantes e dos docentes, foi sempre Sancha Campanella e o PS".

Sancha Campanella, também deputada do PS, é vice-directora do ISAL e apontada como um dos responsáveis pelas situações que levaram ao encerramento do instituto.

"O PSD procurou centra o debate numa única pessoa" e não se preocupou em encontrar soluções para o ISAL e os seus alunos.