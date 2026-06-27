Presidente da Comissão Europeia celebra acordo "crucial" entre o Líbano e Israel

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, congratulou-se hoje com o acordo-quadro alcançado na sexta-feira entre Israel e o Líbano, exortando os dois países a cumprirem o desarmamento do Hezbollah e a retirada das tropas israelitas.

"Congratulo-me com o acordo entre Israel e o Líbano. Trata-se de um passo crucial para evitar uma escalada do conflito. Porque não pode haver paz no Médio Oriente com o Líbano mergulhado no caos", escreveu Von der Leyen nas redes sociais.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que os "próximos passos fundamentais" consistem no "desarmamento dos grupos não estatais e na preservação da soberania e da integridade territorial do Líbano".

"A UE está disposta a apoiar este caminho, rumo a uma estabilidade regional duradoura, nomeadamente através da prestação contínua da tão necessária ajuda humanitária, com 100 milhões de euros mobilizados para as pessoas deslocadas", concluiu.

O texto definitivo do acordo-quadro assinado na sexta-feira pelo Líbano e por Israel não implica em algum ponto a retirada israelita das zonas que invadiu no sul do país, mas sim uma saída "gradual" e sempre condicionada ao desarmamento das milícias do Hezbollah.

Esta saída "gradual" é aplicável apenas em duas "zonas-piloto" que, segundo fontes oficiais israelitas, se situam além dos limites originais daquilo a que Israel chama a "zona tampão", estabelecida em abril.

O acordo, publicado pelo Departamento de Estado dos EUA, refere-se a um "processo recíproco e gradual" através do qual o Exército libanês "restabelecerá a soberania efetiva" sobre todo o seu território, "enquanto se aguarda o desarmamento verificado" do Hezbollah, que já rejeitou este acordo e advertiu pela enésima vez que não iniciará um processo de desarmamento baseado nestas conversações entre Beirute e Telavive.